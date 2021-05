‘De vento em popa’; Eliane Cantanhêde analisa a semana da CPI da Covid

A velocidade com que avança a investigação do Senado sobre as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia é impressionante. Tanto que a Advocacia-Geral da União entrou em campo para blindar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e protocolou um habeas corpus para que ele possa silenciar diante das perguntas dos senadores e evitar um pedido de prisão.

Na condição de testemunha, Pazuello não poderia permanecer calado. No terceiro capítulo da série Por Dentro da CPI da Covid, Eliane Cantanhêde explica a evolução das investigações, na última semana, analisando os principais fatos que marcaram os depoimentos até aqui. “Fabio Wajngarten mentiu o tempo inteiro, mas deixou o essencial, a carta da Pfizer ofertando vacinas, e o governo não deu a menor bola”, diz a analista. Confira: