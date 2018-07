De roupas esportivas, Temer vai a pé para reunião com ministros

O presidente Michel Temer foi a pé para uma reunião com sua equipe ao Palácio da Alvorada neste domingo, 14. Com roupas esportivas, Temer saiu um pouco depois das 11 horas do Palácio do Jaburu. Estava acompanhado Gustavo Vale da Rocha, da Casa Civil, do ministro Moreira Franco, da Secretaria geral da Presidência, do ministro da Justiça, Torquato Jardim e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Na pauta do encontro, inflação e reforma da Previdência. Depois da rápida reunião, o grupo retornou para o Jaburu, novamente caminhando.

Esse é a segunda vez em 10 dias que imagens do presidente se exercitando são veiculadas. Semana passada, a imprensa foi informada sobre a caminhada matinal, realizada no Palácio do Jaburu. O presidente se recupera de recentes problemas de saúde. Em dezembro, ele foi submetido a um procedimento para desobstrução da uretra e, pouco tempo depois, teve uma infecção urinária.