De folga no carnaval, Bolsonaro anda de moto pelas ruas do Guarujá

GUARUJÁ - Em seu terceiro dia de folga neste feriado de carnaval, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a segunda-feira de sol para andar de moto pelas praias do Guarujá.

Por volta das 16h, o presidente deixou o Forte dos Andradas, onde está hospedado, e saiu pilotando uma moto, cercado por seguranças. O trajeto escolhido pelo presidente incluiu a orla das praias do Tombo e Astúrias.

Bolsonaro parou em um padaria na avenida dos Caiçaras, no Jardim Las Palmas, onde tirou foto com apoiadores e também em um bar onde havia alguns foliões curtindo o carnaval, no bairro Guaiúba. O presidente não respondeu às perguntas da imprensa.

Neste carnaval, Bolsonaro não tem cumprido compromissos oficiais no litoral. Desde que chegou, saiu apenas para refeições informais e aparições públicas para cumprimentar apoiadores.

Desde que assumiu a presidência da República em 2019, Guarujá tem sido o principal destino de descanso do presidente. Bolsonaro esteve na cidade litorânea nos feriados da Páscoa, Proclamação da República e em janeiro deste ano, quando tirou alguns dias de folga após o réveillon.

Assim como das outras vezes, Bolsonaro está hospedado no hotel de trânsito que fica localizado dentro do Forte dos Andradas, a última fortaleza construída no Brasil e inaugurada em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. A fortificação conta com a praia do Monduba, que fica restrita quando o presidente está no local.