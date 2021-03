‘Custo Bolsonaro’: vídeo sobre ‘prejuízos’ do presidente ao País viraliza nas redes sociais

“Você sabe o que é o Custo Bolsonaro?”, questiona o vídeo de 1 minuto e 27 segundos que viralizou nas redes sociais na última quinta-feira, 4. A publicação, que não tem autoria identificada, responde a essa pergunta na sequência, com exemplos do “prejuízo incalculável” do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. “Ele está na alta do preço da gasolina”, “na queda das ações da Petrobrás” e na “volta da fome do povo”, cita.

O vídeo foi compartilhado no Twitter por diversos políticos, entre eles os irmãos Ciro e Cid Gomes (PDT), o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, além de artistas, como a atriz Alice Braga e o humorista Gregório Duvivier.

“O custo Bolsonaro é a fuga dos investidores internacionais. E não dá para culpá-los. Pense bem: você confiaria seu dinheiro a essa equipe? Custo Bolsonaro é ter a (a ministra) Damares falando na ONU e (o ministro Paulo) Guedes fora da OCDE. É perder a confiança da China por causa do filho do presidente e perder a confiança dos Estados Unidos por causa de mentiras de WhatsApp”, diz trecho do vídeo.

A publicação foi veiculada pela primeira vez no perfil do Instituto ClimaInfo, ONG que atua no combate à desinformação sobre mudanças climáticas. Em nota publicada na conta de Twitter da organização, os autores do vídeo afirmaram que o material foi produzido por um grupo de cidadãos "inconformados com o prejuízo incalculável" do governo Bolsonaro e que seus autores "preferem manter seus nomes privados", para que o foco fique na mensagem e também evitar possíveis retaliações do governo, que segundo eles "tem mobiliado o Estado e as redes para perseguir seus críticos". Veja o vídeo abaixo:

Eles afirmam ainda que não possuem vínculo com qualquer partido ou candidatura. “Nossa intenção é apenas resumir e comunicar da maneira mais clara possível algo que entendemos ser urgente para qualquer brasileiro ou brasileira preocupada com o destino político, econômico e social do nosso país", justificam na nota.

“O #CustoBolsonaro está quebrando o Brasil. Compartilhe com seus amigos, família e colegas. Com esse presidente, a conta só cresce. Não dá mais”, diz a mensagem que acompanha o vídeo na página do ClimaInfo.

Entre os temas abordados no vídeo estão dados sobre a piora na economia, como aumento da inflação e fuga de capital estrangeiro do País, além de crises diplomáticas que causam “vexame no exterior” e na condução da pandemia de covid-19.

“Bolsonaro custa as vidas dos brasileiros, custa a queda livre da economia nacional. Entenda as consequências de eleger uma pessoa sem experiência, sem projeto e sem palavra! #CustoBolsonaro #BolsonaroCoveiroDoBrasil”, escreveu Ciro Gomes ao compartilhar a publicação.

“Qual tamanho do prejuízo que Bolsonaro custa para o Brasil? #CustoBolsonaro”, questionou a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

“#CustoBolsonaro: um presidente insustentável”, escreveu o deputado Ivan Valente (PSOL-RJ).

“Queimando o Brasil. E queimando o filme do Brasil. Com Bolsonaro a conta não fecha. #CustoBolsonaro”, escreveu a atriz Alice Braga.

Para o ator e humorista Gregório Duvivier, o custo Bolsonaro é “o maior prejuízo da história do Brasil”.

“Recebi o #custoBolsonaro por grupo de Telegram e achei uma excelente ferramenta, baixem (sei lá como, downloaderbot tlvz) e REPASSEM PARA SUAS TIAS!”, pediu o influencer Marco Gomes.