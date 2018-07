Cristiane Brasil diz que está chateada, mas que lutará até o fim para assumir ministério

BRASÍLIA - Com a posse suspensa pela Justiça, a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) afirmou nesta quinta-feira, 25, que está "chateada" com o imbróglio jurídico em torno de sua nomeação, mas que lutará até o fim para assumir o cargo de ministra do Trabalho do governo Michel Temer. A parlamentar fluminense disse estar "confiante" de que conseguirá tomar posse no cargo.

"Estou confiante no meu direito de assumir qualquer indicação. Vou lutar até o fim pelos meus direitos políticos e de cidadã. Serei leal ao governo que ajudei a construir até o fim", afirmou Cristiane ao Estadão/Broadcast Político. Ela disse que não desistirá do cargo e que não tem "pressa" para assumir o posto. "Não tenho pressa. Continuo deputada e tenho um mandato para cuidar", declarou a parlamentar.

Cristiane evitou comentar declaração de seu pai, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, que disse na quarta-feira, 24, que a filha já não queria mais assumir a pasta. "Pai é pai. Ele está correto quando diz que estou chateada com essa confusão em torno da minha posse. Mas estou confiante no governo, na defesa da AGU (Advocacia-Geral da União), nos meus advogados e nos meus direitos políticos e de cidadã", disse.

A deputada rechaçou tese de que o imbróglio jurídico em torno da nomeação para o Ministério do Trabalho possa trazer prejuízos político-eleitorais para ela. "Não creio nisso. Tenho recebido muito mais manifestações de apoio. Nunca me deparei com rejeição que não fosse ideológica de quem nunca votaria em mim. Muito pelo contrário. As pessoas me reconhecem e me param para declarar apoio", disse.

+++ AGU pede que Cármen Lúcia julgue improcedente reclamação em torno da posse de Cristiane Brasil

HISTÓRICO

Filha de Roberto Jefferson, que foi o autor da denúncia do mensalão do PT em 2005, Cristiane foi anunciada como ministra do Trabalho em 3 de janeiro. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia seguinte. Em 8 de janeiro, contudo, a posse dela foi suspensa por decisão liminar (provisória) emitida pelo juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4.ª Vara Federal de Niterói.

+++ Ministro diz que presidente Temer não vai recuar da nomeação da deputada Cristiane Brasil

O magistrado atendeu a pedido do mesmo grupo de advogados trabalhistas, que entrou com ação popular pedindo a suspensão da posse de Cristiane. Os advogados argumentam que a deputada não pode assumir o cargo, pois foi condenada em processos trabalhistas de ex-funcionários contra ela. Na decisão, o juiz fluminense argumentou que a nomeação desrespeita a moralidade administrativa.

+++ PGR diz que cabe ao STF, não ao STJ, decidir sobre posse de Cristiane

A AGU e a defesa de Cristiane recorreram da liminar ao Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), no Rio. Após ter todos os recursos negados pelos desembargadores do TRF-2, a AGU recorreru na última quinta-feira ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que liberou a posse. Na madrugada de segunda-feira, 22, porém, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu temporariamente a posse.

+++ Cármen barra posse e expõe divisão jurídica no governo

A decisão foi da presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, que está respondendo pelo tribunal durante o recesso do Judiciário. A ministra atendeu pedido de grupo de advogados trabalhistas, que recorreu ao Supremo questionando a legitimidade do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que no sábado, 20, deu decisão autorizando a posse.