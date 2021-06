CPI da Covid transforma testemunhas em investigados, foca documentos e entra em nova fase

No novo episódio de Por dentro da CPI, a jornalista Eliane Cantanhêde avalia que a fase de depoimentos da CPI da Covid está praticamente esgotada.

Segundo a colunista do Estadão, essa não foi uma boa semana de trabalhos para a comissão, que teve o depoimento "equivocado" do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC), a ausência do empresário Carlos Wizard, que "foge da CPI como o diabo foge da cruz" e os depoimentos de dois médicos defensores do chamado tratamento precoce.

Na avaliação de Eliane, no entanto, o trabalho da comissão avança agora para uma fase "ainda mais importante, de análise de depoimentos, provas e dos documentos reunidos até este momento.