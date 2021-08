CPI da Covid prepara novos pedidos de indiciamento após semana tensa

Após o depoimento do líder do governo na Câmara e o anúncio de que a comissão deve pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, a CPI da Covid terá oitivas que devem manter o clima tenso na próxima semana. É o que informa a colunista Eliane Cantanhêde no novo episódio de Por Dentro da CPI.

Ela diz que a cúpula da comissão ainda pretende pedir o indiciamento de Bolsonaro por outros crimes comuns, crimes de responsabilidade e estuda até responsabilizar o presidente diretamente por mortes que teriam sido resultado de omissão. “Além desse pedido de indiciamento, vem mais por aí”, diz Eliane.

A colunista também lembra que na próxima semana haverá o depoimento do empresário Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos, após sucessivos adiamentos. “Foge da CPI feito o diabo da cruz, agora chegou a vez dele”, comenta. E há também uma acareação entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado federal Luis Miranda.