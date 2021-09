CPI da Covid ouve nesta quarta Marcos Tolentino, citado como ‘sócio oculto’ da FIB Bank

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid ouve nesta quarta-feira, 1º, o empresário e advogado Marcos Tolentino da Silva, que depõe sobre o possível esquema de favorecimento da Precisa Medicamentos no Ministério da Saúde. No requerimento de convocação de Tolentino, apresentado pelo vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o empresário é apontado como “sócio oculto” da FIB Bank.

A empresa, que não é um banco, ofereceu garantia financeira de R$ 80,7 milhões em um contrato firmado entre a Precisa e o Ministério da Saúde para a compra de 20 milhões de doses do imunizante indiano por R$ 1,6 bilhão. Randolfe argumenta no requerimento de convocação que o depoimento será importante “para esclarecer a participação” de Tolentino “na FIB Bank e nas tratativas envolvendo a Covaxin”.

Em depoimento cheio de contradições, em 25 de agosto, o diretor da FIB Bank, Roberto Pereira Ramos, disse que Tolentino é advogado de Ricardo Benetti, dono da empresa Pico do Juazeiro, uma das atuais sócias da FIB Bank.

Tolentino chega para depor amparado por um habeas corpus concedido na terça-feira, 31, pela ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Com isso, ele poderá ficar em silêncio e não responder a questões que possam incriminá-lo. Essa possibilidade aumenta o clima de tensão da sessão de hoje.

“Amigo pessoal” de Barros

Dono da Rede Brasil de Televisão, Tolentino é amigo pessoal do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR). O deputado foi recentemente incluído na lista de investigados pela CPI. A comissão investiga se o parlamentar agiu em benefício de terceiros para levar o Ministério da Saúde a negociar com a Precisa Medicamentos e com a farmacêutica Belcher.

Antes do início da sessão de ontem, o relator do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse que Barros é comandante de um “dos maiores esquemas de roubalheiras” e merece ser “exemplarmente punido”. O deputado nega qualquer irregularidade.

Durante depoimento à comissão, em 12 de agosto, Barros admitiu proximidade com o depoente de hoje. “Marcos Tolentino é um amigo meu pessoal, dono da Rede Brasil Televisão. Tenho rádio há 40 anos e sempre nos encontramos nos eventos de radiodifusão em todo o Brasil”, disse o deputado.