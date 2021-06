CPI da Covid ouve ex-secretário de Saúde do Amazonas nesta terça

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid ouve nesta terça-feira, 15, a partir das 9h, o ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo. Depois de, na semana passada, o governador do Estado, Wilson Lima (PSC) não comparecer à comissão após ser beneficiado por um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), este será o primeiro depoimento a centrar foco na conduta de Estados e municípios no uso das verbas federais destinadas ao combate à pandemia.

Campêlo esteve à frente da Secretaria de Saúde até o último dia 7 de junho. Ele pediu exoneração após ser preso pela Polícia Federal, no dia 2, em mais uma fase da operação Sangria, que também fez buscas na casa e no gabinete do governador do Estado.

A saúde pública no Amazonas entrou em colapso no início do ano, quando houve falta de leitos e de oxigênio nos hospitais que recebiam pacientes com covid-19.

Os requerimentos que pediram a convocação de Marcellus Campelo foram apresentados pelos senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

Em seu pedido, o senador do DEM diz que o ex-secretário terá de “esclarecer os fatos no tocante ao colapso da saúde no Amazonas no começo do ano”, ao enfrentamento da pandemia pelo governo federal e à fiscalização da aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia.

Para Vieira, o depoente terá que esclarecer “todas as circunstâncias relativas ao colapso da saúde na capital amazonense no início do ano, especialmente com relação à falta de oxigênio e à atuação dos gestores públicos para a resolução da crise”.

Além disso, a Polícia Federal apura desvio de dinheiro do combate à pandemia, a partir de suposta organização criminosa no Estado, que teria favorecido empresários locais na construção de um hospital de campanha em Manaus.