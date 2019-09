Covas troca chefe da Casa Civil e faz reforma de secretariado para as eleições

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), trocou seu secretário da Casa Civil para liberar o atual titular do cargo, João Jorge, vereador eleito, a voltar para a Câmara Municipal. Quem assume a pasta é Orlando Lindório de Faria, tucano do grupo político de Covas, ex-membro da Juventude do partido.

A troca é a primeira de ao menos outras três substituições que devem ocorrer a partir deste mês. Os secretários Daniel Annenberg (Inovação e Tecnologia), Carlos Bezerra (Esportes e Lazer) e Aline Cardoso (Trabalho), todos com mandato de vereador, também devem retornar ao Legislativo.

A ideia é que esses parlamentares tenham tempo de atuar como vereadores antes das eleições municipais, marcadas para outubro do ano que vem. Todos devem disputar a reeleição.

A reforma administrativa do prefeito, de olho na disputa eleitoral de 2020, foi antecipada pela coluna Direto da Fonte.