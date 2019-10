Covas tem câncer no estômago com metástase no fígado e terá que fazer quimioterapia

O prefeito Bruno Covas (PSDB) teve o diagnóstico de um câncer no estômago confirmado na tarde desta segunda-feira, 28, e terá que passar por quimioterapia. O tumor sofreu metástase (se espalhou) para o fígado e para linfonodos da região abdominal. O prefeito, de 39 anos, não pedirá licença do cargo para fazer o tratamento.

Em entrevista coletiva no Hospital Sírio-Libanês, a equipe médica coordenada pelo infectologista e ex-secretário da Saúde David Uip informou que o câncer teve início na cárdia, espécie de válvula que faz a ligação entre o esôfago e o estômago. Entre suas funções está a de impedir que o alimento volte depois de chegar ao estômago. Quando há falha na estrutura, pode ocorrer refluxo.

Segundo o oncologista Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, que também integra a equipe médica do prefeito, serão realizadas inicialmente três sessões de quimioterapia, com intervalo de 20 dias entre cada uma delas. "Exames complementares estão sendo feitos, mas os resultados demoram de duas a três semanas. A partir deles, poderemos refinar o tratamento, se necessário", explicou Pfiffer.

A equipe não descarta a necessidade de uma cirurgia. O cirurgião Raul Cutait explicou que a opção pela quimioterapia de início tem como objetivo reduzir o tamanho das lesões cancerígenas para, caso uma intervenção cirúrgica seja necessária, ela seja menos invasiva. Isso porque por tratar-se de uma área pequena e delicada do aparelho digestivo, a cirurgia precisaria ser mais minuciosa e contar com técnicas de reconstrução do órgão com a utilização de alças do intestino delgado, por exemplo.

De acordo com Uip, apesar da metástase, o tumor foi descoberto precocemente e o fato de o prefeito ser jovem e saudável aumentam as chances de sucesso do tratamento. "Ele está disposto e muito animado", disse Uip.

A doença, porém, foi considerada "traiçoeira" pelos médicos por não ter manifestado nenhum sintoma prévio, antes do quadro de erisipela e tromboembolismo desenvolvido na semana passada.

O prefeito vinha se queixando de uma inflamação na pele há duas semanas. Na última semana, essa infecção foi diagnosticada como uma erisipela, uma inflamação na pele causada por bactérias que o atingiu na perna.

No hospital, no sábado, durante os exames, os médicos descobriram que, além da infecção, Covas tinha uma trombose venosa das veias fibulares de uma das pernas, razão pela qual ele permenceu no hospital, internado em um quarto.

Ainda no fim de semana, exames subsequentes constataram tromboembolismo pulmonar, quando a trombose (coágulo) sobe para o pulmão. Diante da relação entre a trombose e outras doenças, os médicos decidiram continuar a investigação clínica e, em um exame pet scan, descobriram tumores no trato digestivo. Covas então passou por laparoscopia diagnóstica, intervenção em que foram retiradas partes das lesões para biopsia.

Segundo Pfiffer, o prefeito segue internado pelo menos até o final da semana para dar seguimento ao tratamento do tromboembolismo. Depois da alta, ele deverá ter breves internações a cada sessão de quimioterapia. Segundo o oncologista, o tumor de Covas (adenocarcinoma de cárdia) não é raro, mas é pouco comum em pessoas jovens. "Acomete mais pessoas a partir dos 55 anos", explicou.

Uip explicou que o tumor de Bruno Covas nada a tem a ver com o câncer que matou seu avô, Mário Covas, em 2001. O então governador foi acometido por um câncer de bexiga, provavelmente relacionado ao tabagismo.

Cargo

No hospital, Covas permanecerá despachando, mas foi aconselhado pela equipe médica a não exagerar nas visitas. "Nosso conselho é que ele não se desgaste politicamente recebendo todos", disse o médico Raul Cutait.

Segundo o secretário de Justiça, Rubens Rizek, a avaliação foi que o prefeito conseguiria manter contato com a equipe pelo celular e por mensagens. "Ele está no celular o tempo todo." Técnicos da prefeitura configuraram um tablet para que ele pudesse assinar eletronicamente documentos oficiais.

Covas foi eleito vice-prefeito de São Paulo, e assumiu a Prefeitura em abril de 2018 após a renúncia de João Doria (PSDB), que deixou o cargo para disputar a eleição para governador do Estado.

Em casos de pedidos de licença, temporários, seja para tratamento médico como para viagens ou outras razões, o posto é transferido para o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma (PSDB). É diferente do que ocorre se o cargo de prefeito ficar vago. Neste caso, o posto é preenchido por meio de uma eleição indireta, feita pelos 55 vereadores da Câmara Municipal.

Tuma publicou uma foto com Covas em sua conta no Twitter e escreveu que está “em oração pela saúde” de Covas, a quem chamou de “irmão”. Ele foi secretário da Casa Civil do prefeito até o ano passado, quando voltou à Câmara para assumir a presidência da casa.

Segundo os médicos e assessores próximos, Covas se encontra disposto e não tem nenhuma dor. Na entrevista coletiva dada na tarde desta segunda-feira, a equipe médica destacou, mais de uma vez, que o prefeito tem hábitos de saúde exemplares, com alimentação saudável e prática de exercícios físicos cinco vezes por semana.

Em sua conta no Instagram, o prefeito escreveu que irá superar o desafio. “Não tenho dúvidas que vou vencer esse desafio. Quero agradecer as centenas de mensagens que tenho recebido de inúmeras pessoas. Ajuda muito a atravessar a tempestade."

O Instagram é uma rede social que Covas administra pessoalmente, diferentemente do Twitter e do Facebook, que são gerenciados por sua equipe de comunicação.

Apoio

Covas já se colocou como candidato à reeleição na disputa municipal do ano que vem. Nas redes sociais, seus possíveis adversários manifestaram apoio ao rival.

O ex-governador Márcio França (PSB) escreveu enviando seus “sinceros desejos de recuperação”.

Ele pode ser meu “adversário provisório” , em pouco tempo, mas é meu AMIGO !!! Sei que vc , BRUNO COVAS, tem DNA de MADEIRA de ROSARINHO, que cupim NÃO RÓI .... Meu sincero desejo de pronta recuperação .https://t.co/wNJ3oCBMgB pic.twitter.com/iGfMwNQGiH — Márcio França (@marciofrancagov) October 28, 2019

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que perdeu a reeleição para a chapa Doria/Covas, também se manifestou declarando desejo de “pronta recuperação” ao adversário.

Caro Bruno Covas, desejo a você pronto restabelecimento. Força! https://t.co/d8vj9Stt9U — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) October 28, 2019

Já a deputada federal Joice Hasselmann (PSL), que também afirma ser candidata à Prefeitura, publicou texto dizendo ter recebido com “tristeza” notícia e manifestou sua solidariedade.