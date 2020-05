Covas está em ‘ótimo estado’, mas segue hospitalizado por inflamação no cólon, diz boletim médico

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) está bem, quase sem sintomas, e deve seguir internado por, pelo menos, mais um dia, de acordo com o boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês nesta quinta-feira, 14. Covas foi hospitalizado na tarde de quarta-feira, 13, após sentir um desconforto abdominal causado por uma inflamação do cólon, parte do intestino grosso. O prefeito está em tratamento de um câncer no sistema digestivo.

Segundo o boletim, Covas está em “ótimo estado geral”, “praticamente sem nenhum sinal ou sintoma alterado neste momento”.

A equipe médica segue a investigação para descobrir as possíveis causas da inflamação do cólon. O prefeito segue em observação médica e deve ser submetido a mais exames.

Covas está liberado para despachar do hospital, onde deve permanecer ao menos até esta sexta-feira.

Leia o boletim médico:

14/05/2020, 14h

O prefeito Bruno Covas permanece internado para o prosseguimento da investigação das possíveis causas da colite, inflamação do cólon. O plano é manter a observação médica e completar os exames pertinentes.

Portanto, deverá ficar hospitalizado ao menos mais um dia.

Bruno Covas está em ótimo estado geral, praticamente sem nenhum sinal ou sintoma alterado neste momento. Assim, está liberado para exercer suas atividades.

O prefeito Bruno Covas vem sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz e Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.

Dr. Fernando Ganem

Diretor de Governança Clínica

Dra. Maria Beatriz Souza Dias

Diretora Clínica