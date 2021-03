Cotado para 2022, Eduardo Leite concede entrevista ao vivo nesta quinta no Broadcast Político

O Broadcast Político entrevistará hoje, no Papo com Editor, às 18h30, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). O programa especial será ao vivo e transmitido pelo canal da Agência Estado no Youtube, no perfil da agência no Linkedin, no terminal Broadcast e no portal do Estadão.

Na live, Leite falará aos jornalistas Gustavo Porto e Idiana Tomazelli, sobre as ações do governo gaúcho no combate à pandemia de covid-19, a relação conturbada com o governo federal e o futuro político, já que é um do pré-candidatos do PSDB à presidência da República.

O PSDB marcou para o dia 17 de outubro deste ano as prévias para a escolha de seu candidato à Presidência da República em 2022. A decisão foi publicada em resolução assinada pelo presidente nacional do partido, Bruno Araújo , nesta terça-feira, 9.

Até o momento, além de Leite, o governador de São Paulo, João Doria, também disputa a indicação do partido para a corrida à Presidência. "Sou filho das prévias. Disputei duas vezes e venci ambas", disse o tucano há alguns dias.