Coronavírus: Bolsonaro fala a empresários sobre medidas de combate à pandemia

O presidente Jair Bolsonaro conversa com empresários para apresentar, nesta sexta-feira, 20, medidas de enfrentamento adotadas pelo governo federal para enfrentar a pandemia do coranavírus. Até o momento, 7 pessoas morreram em decorrência da doença no Brasil. Outras 621 pessoas receberam o diagnóstico de coronavírus no País.

Governadores e o presidente Bolsonaro voltaram a entrar em conflito depois que o presidente voltou a criticar algumas medidas para conter a disseminação da covid-19. "Tem certos governadores que estão tomando medidas extremas que não competem a eles, como fechar aeroportos, rodovias, shoppings e feiras", disse Bolsonaro a jornalistas ao deixar o Palácio da Alvorada, pela manhã.

Nesta tarde, o Senado aprovou o decreto que reconhece o estado de calamidade pública em razão da pandemia da covid-19. O texto já entrou em vigor após ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Assista ao vivo: