Coordenador de Doria critica apoio de tucanos a Leite: 'raposas dentro do galinheiro'

O coordenador da campanha do governador João Doria nas prévias do PSDB, Wilson Pedroso, teceu críticas a dois tucanos que declararam apoio a Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, na disputa pela indicação do partido do candidato à Presidência em 2022. "As raposas estavam dentro do galinheiro", disse Pedroso.

A manifestação ocorre depois que o presidente e o coordenador da Comissão de Prévias do PSDB, o ex-deputado federal Marcus Pestana (MG) e o senador José Aníbal (PSDB-SP), anunciaram apoio a Leite. Aníbal, inclusive, deixou a coordenação das prévias. Já Pestana anunciou apoio ao governador gaúcho pelo Twitter, na manhã deste sábado.

"Após cumprir nos últimos meses meu papel ao lado do Senador José Anibal, como coordenador das prévias, elaborando as regras, organizando debates, julgando recursos, venho como fundador, ex-deputado e militante do PSDB manifestar meu apoio a @EduardoLeite_ como o melhor nome para nos liderar em 2022!", escreveu Pestana.

O anúncio marcou mais uma divisão no partido na véspera da escolha do candidato à Presidência da República. Pedroso disse que a declaração de apoio era como se "o presidente do TSE, um dia antes da eleição, declarasse voto a um dos candidatos". "Impressionante. As raposas estavam dentro do galinheiro", declarou o coordenador de Doria. "O presidente e o coordenador da Comissão de Prévias, que elaboraram as regras (alteradas sempre com o jogo em andamento) e julgaram recursos, ainda documentam a vergonha imposta ao PSDB. É debochar na cara dos filiados do PSDB".

Na nota, Pedroso diz ainda que causou estranheza ao grupo do governador de São Paulo "a parcialidade, antes velada, agora tornada explícita faltando menos de 24h para a eleição". As prévias do PSDB para a escolha o candidato da sigla à Presidência está marcada para ocorrer neste domingo, em Brasília. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também está na disputa, junto com Doria e Leite.