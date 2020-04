Controlador-geral de SP critica lei que enfraquece órgão anticorrupção e se demite

O advogado Gustavo Ungaro deixou o cargo de controlador-geral do Município de São Paulo esta semana depois que a Câmara dos Vereadores aproveitou o projeto de lei emergencial de combate ao novo coronavírus para aprovar – na mesma ocasião, traficado dentro da proposta – a redução de poderes da Controladoria.

“O prefeito (Bruno Covas), que está se dedicando exemplarmente à nossa Cidade, encaminhou um Projeto de Lei com medidas para o enfrentamento da crise”, escreveu Ungaro ao Estado. “Surpreendentemente, de carona numa emenda sobre benefícios a agentes de saúde, embutiu-se descabida alteração na Lei da Controladoria Geral do Município, enfraquecendo o controle interno num momento em que a Prefeitura se destaca por ser a que mais aplica a Lei Anticorrupção e implementa um efetivo programa de compliance”, acrescentou.

A demissão de Ungaro, a pedido dele próprio, foi publicada em uma portaria assinada por Covas na segunda-feira, dia 30. O ex-controlador tinha a expectativa de que Covas vetasse esse ponto da lei, que ele defendia ser ilegal e semelhante a outra tentativa, vetada em 2018, de se tolher o poder da Controladoria-Geral do Município.

O texto aprovado pelos vereadores na sexta-feira incluiu uma série de “jabutis” – jargão político que se refere a itens contrabandeados para dentro de um projeto de lei que não têm relação com o tema da proposta em discussão pelos parlamentares. Em geral, os jabutis trazem temas impopulares ou não-republicanos, que pegam carona em um projeto que já conta com vontade política para ser votado e aprovado rapidamente.

No caso do pacote emergencial aprovado devido à pandemia do novo coronavírus, os vereadores liberaram orçamento de até R$ 5 bilhões para reforçar as ações de saúde. Um dos jabutis que foram contrabandeados para dentro do texto prevê a incorporação de benefícios a salários de servidores com cargos de chefia. Outro jabuti é o que reduz o poder de punição da CGM, incumbida de fiscalizar os funcionários da Prefeitura.

Esse segundo jabuti foi incluído por meio de uma emenda apresentada pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Eduardo Tuma (PSDB). Segundo o texto aprovado, os servidores que são alvo de investigação por irregularidade terão um grau de recurso a mais antes de sofrerem punição. Quem vai formar essa nova instância são os secretários municipais, ou seja, pessoas que ocupam o cargo por conta de nomeações políticas do prefeito.

Com a alteração, a CGM perde autonomia para punir quem comete irregularidades e passa a depender de uma instância política. A nova lei entrou em vigor no sábado, data em que foi publicada no Diário Oficial da Cidade.