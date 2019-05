Conheça as outras MPs que impedem a análise da reforma administrativa

A votação da medida provisória 870, que modificou a estrutura dos ministérios no Brasil - com redução de 29 para 22 -, pode não ocorrer nesta semana, já que há outras medidas que devem ser apreciadas pela Câmara dos Deputados antes dela. A MP 870 caduca em 3 de junho. Confira, abaixo, outras MPs na pauta da Câmara dos Deputados para os próximos dias.

As MPs são instrumentos legislativos que devem ser usados em casos urgentes. Elas valem por até 120 dias e permitem ao presidente criar leis que passam a valer no momento de sua edição. Assim que editadas, devem ser enviadas ao Congresso Nacional, que precisa apreciá-las em até 45 dias. Caso isso não ocorra, a pauta da Câmara ou do Senado - a depender da Casa onde estiver tramitando - fica "trancada".

MP 863/2018: Despacho gratuito de bagagens e abertura de capital das aéreas

A primeira das MPs, a 863/2018, autoriza a presença de 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Antes da MP, o Código Brasileiro de Aeronáutica definia máximo de 20% máximo para capital estrangeiro nas aéreas.

O texto do senador Roberto Rocha (PSDB-MA) também prevê a volta da franquia mínima gratuita da bagagem no transporte aéreo em voos no Brasil e para o exterior. Esse ponto voltou ao texto porque houve consenso de que a cobrança não resultou em redução no preço das passagens. Foi estabelecido, ainda, que pelo menos 2/3 da tripulação seja brasileira em voos internacionais operados por companhias do Brasil.

MP 866: Criação da NAV Brasil

A segunda das MPs que deve ser analisada ainda esta semana é a nº 866/2018, que cria a empresa Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil) para assumir atribuições que hoje estão na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A relatoria é do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

A nova companhia estará vinculada ao Ministério da Defesa e tem previsão de sede no Rio de Janeiro. A MP também determina que, caso haja a privatização da Infraero, os funcionários da companhia devem ser absorvidos por outros órgãos da administração pública. A Aeronáutica defende a criação dessa estatal desde 2016.

MP 867: Regularização Ambiental

A medida provisória 867/2018 prorroga até 2020 o prazo para os produtores rurais entrarem no Programa de Regularização Ambiental. O PRA é o programa que regulamenta a adequação das áreas de proteção permanente (APP) e da reserva legal. Para aderir ao PRA, é preciso ter feito o Cadastro Ambiental Rural (CAR). O prazo, antes da MP, terminaria em 31 de dezembro de 2018. A MP determina que, em 2021, bancos e instituições financeiras só vão fornecer crédito e financiamento para agricultores que estejam inscritos no CAR.

MP 868: Saneamento básico

A MP 868/2018 tem como objetivo facilitar a privatização de empresas públicas de saneamento básico. Segundo reportagem do Estado, apenas 325 cidades brasileiras têm serviços de saneamento providos por empresas privadas – ou 5,83% do total de municípios do País.

O relator é o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). A MP transfere a regulamentação de águas e esgotos, que hoje é dos municípios, para a Agência Nacional de Águas (ANA). Segundo o texto, caberia à agência regular as tarifas e estabelecer subsídios à população de baixa renda.

A área de saneamento é considerada por especialistas uma das mais atrasadas na infraestrutura nacional. A estimativa é que 100 milhões de brasileiros não tenham acesso à rede de esgoto.

MP 869: Autoridade Nacional de Proteção de Dados

A MP 869/18 determina a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão que pode punir com medidas como a suspensão do funcionamento do banco de dados por até seis meses de uma companhia que praticar ato irregular e também proibição de atividades que tratem de dados. O texto também proibiu o uso e o compartilhamento de dados pessoais sobre saúde com fins econômicos. A MP ainda criou um conselho nacional sobre proteção de dados, com 23 integrantes. A relatoria é do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

Entenda os pontos principais da MP 870

A Medida Provisória 870, que reorganiza os ministérios e outros órgãos do governo federal, chega ao plenário da Câmara dos Deputados marcada por derrotas impostas em propostas apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Aprovado na última quinta-feira, 9, pela Comissão Mista, o texto teve alterações importantes. A MP ainda pode ter mais mudanças: caso o Senado não vote a proposta até 3 de junho, o texto perde a validade e o governo deverá ter a antiga configuração da Esplanada. O ex-presidente Michel Temer deixou o governo com 29 ministérios.