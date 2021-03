Conheça a mansão de R$ 6 milhões comprada pelo senador Flávio Bolsonaro

A nova casa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e de sua mulher, a dentista Fernanda Antunes Bolsonaro, foi adquirida pelo preço de R$ 5,97 milhões. O imóvel fica localizado no setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. O valor da casa é mais que o triplo do total de bens declarados pelo filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro à Justiça Eleitoral em 2018. A compra foi revelada pelo site "O Antagonista" e confirmada pelo Estadão. O vídeo fazia parte da publicidade para a venda do imóvel, de propriedade da RVA Construções e Incorporações, mas, após a divulgação do caso, foi tirado do ar.