Congresso virou 'Geni' na balbúrdia de Bolsonaro

Caro leitor,

O relacionamento do Congresso com o Palácio do Planalto vai de mal a pior. Acostumado às negociações de bastidores, o ex-senador Romero Jucá, presidente do MDB, costuma dizer que, se na lei da física toda ação corresponde a uma reação, na política cada gesto desperta “incontáveis reações”.

Agora, por exemplo, integrantes de partidos do Centrão estão convencidos de que os movimentos do presidente Jair Bolsonaro são para transformar o Congresso na “Geni” desta balbúrdia e prometem dificultar ainda mais a vida do governo.

Pedras não faltam no caminho do Planalto, mas o tamanho dos protestos de rua contra o corte de verbas da Educação, nesta quarta-feira, 15, não só surpreendeu como preocupou auxiliares de Bolsonaro, como você pode ler aqui. Tanto na sede do governo como no Congresso vieram à tona os atos de junho de 2013, nunca bem compreendidos, e as manifestações que culminaram com o impeachment de Dilma Rousseff, três anos depois.

O problema é que, ao usar a estratégia do confronto para governar, o próprio Bolsonaro acirrou ainda mais os ânimos, diretamente dos Estados Unidos. “Querem que eu me adeque pela tal governabilidade? Não vou ceder a pressão nenhuma. É isso que querem? Um presidente vaselina para agradar a todo mundo?”, perguntou ele a jornalistas, em Dallas, avisando que não vestirá esse figurino. “Eu não vou sucumbir.”

Vinte e quatro horas antes, também nos EUA, Bolsonaro já havia chamado os manifestantes que pediram mais recursos para as universidades de “idiotas úteis”, “imbecis” e “massa de manobra”. Em sabatina no plenário da Câmara, naquela mesma quarta-feira, 15, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, defendeu o chefe. “Querem derrubar esse governo me mostrando como um cara idiota”, disse Weintraub para uma plateia de deputados. Irônico, ele prosseguiu: “E aí, sou tão idiota assim?”

De balbúrdia em balbúrdia, até hoje a Medida Provisória que diminui o número de ministérios de 29 para 22 não foi votada. O texto perde a validade em 3 de junho e, caso não passe pelo crivo do Congresso, a atual configuração cai no limbo e o Planalto pode ser obrigado a recriar até dez pastas, como mostrou esta reportagem.

Para aprovar a MP da reforma administrativa e evitar o caos na Esplanada, Bolsonaro deu meia volta no discurso da “velha política” e aceitou até mesmo dividir o Ministério do Desenvolvimento Regional em dois. A estratégia para angariar votos prevê a recriação das pastas de Cidades e Integração Nacional.

Na prática, trata-se de um “combo” acertado para a formação da base de apoio ao governo. Ao que tudo indica, porém, tudo voltou à estaca zero depois que a comissão formada por deputados e senadores decidiu tirar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) das mãos do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nesse capítulo, o escritor Olavo de Carvalho e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) reagiram, revezando os ataques aos militares com a artilharia na direção do Congresso.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pediu, então, para o Senado apadrinhar a permanência do técnico Gustavo Canuto, hoje ministro do Desenvolvimento Regional, na pasta da Integração, a ser ressuscitada. Com tanto vaivém, um deputado do Centrão deu o diagnóstico na lata: “O Planalto não precisa de um articulador político, mas, sim, de um psiquiatra.”

Para completar o quadro, antes de viajar para os EUA, Bolsonaro disse ter assumido compromisso com Moro de indicá-lo para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, “porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura” para entrar no governo.

A confidência deixou Moro na berlinda e fez com que a desconfiança em relação às promessas de Bolsonaro aumentasse. “Quer dizer que toma lá-dá cá com ex-juiz da Lava Jato pode e com político não pode?”, provocou o mesmo deputado do Centrão. Após o mal-estar, Bolsonaro voltou atrás e negou que tenha feito acordo prévio com o ministro. Veja aqui.

Em conversas reservadas, parlamentares observam que, para se salvar, o governo joga a culpa por tudo de ruim que acontece no País em cima do Congresso. É aí que entra a maldição de Geni.

Nesse cenário, não só a pedra, mas o tsunami citado por Bolsonaro devem ter mais de uma temporada. “O que está por vir pode derrubar o capitão”, resumiu Carlos nesta quarta-feira, 15, em suas redes sociais, sem dizer do que se tratava.

Comenta-se no Planalto que a mais devastadora destas séries atinge o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que teve o sigilo bancário e fiscal quebrado pela Justiça do Rio, após pedido do Ministério Público. Para o presidente, seu filho “zero um” é alvo de “esculacho”. “Querem me atingir? Venham para cima de mim”, desafiou ele, como você ver aqui.

A investigação é relativa à época em que Flávio era deputado estadual. Tudo porque o Coaf – prestes a sair do controle de Moro e ir para o Ministério da Economia ­– identificou movimentações atípicas nas contas bancárias de Flávio e de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. “Talvez tenha sido meu erro confiar demais nele”, admitiu o senador, em entrevista exclusiva ao Estado, como você pode ler aqui.

Enquanto o tsunami não vem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, faz de tudo para convencer o Legislativo a aprovar a reforma da Previdência, sob o argumento de que, sem mudanças na aposentadoria, continuaremos com um “Pibinho”. Na terça-feira,14, em audiência na Comissão Mista de Orçamento, o “Posto Ipiranga” de Bolsonaro disse, com todas as letras, que o País está “no fundo do poço”, “à beira de um abismo fiscal”. Para o colunista Celso Ming, talvez o ministro ainda tenha sido otimista.

Guedes afirmou que o País só conseguirá mudar essa rota com a aprovação da reforma da Previdência. “É claro que há paixão, mas a eleição acabou. Eu acredito na maturidade da classe política. O círculo virtuoso está nas mãos do Congresso”, previu o dono da chave do cofre.

O risco de empurrar a bola para o Congresso, nessa altura do campeonato, é o efeito bumerangue, que pode agitar a “massa de manobra”. Mas Bolsonaro não parece acreditar muito na lei de Newton.

Leia nas Supercolunas: