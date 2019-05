Confira as 11 MPs que caducam se não forem votadas em 3 semanas

BRASÍLIA - Onze medidas provisórias correm o risco de perder validade se não forem votadas no Congresso nas próximas três semanas, três delas assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro: a da reforma administrativa, a que impõe medidas contra fraudes em benefícios do INSS e a que trata sobre o pagamento de gratificações da Advocacia-Geral da União (AGU).

Das normas assinadas pelo ex-presidente Michel Temer, oito caducam até o dia 3 de junho, entre elas a que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro e a que altera o marco legal do saneamento básico no País.

Confira abaixo a tabela com as 11 medidas provisórias que correm o risco de perder validade se não forem votadas no Congresso nas próximas três semanas.

Em Comissão Especial com senadores e deputados

862/2018 - Altera o Estatuto da Metrópole para criar a região metropolitana do Distrito Federal. Expira em 14 de maio.

864/2018 - Obriga a União a transferir R$ 225,7 milhões a Roraima para auxiliar nas ações relativas à intervenção federal no Estado. Expira em 27 de maio.

865/2018 - Abre crédito extraordinário no valor de R$ 225,7 milhões para o socorro financeiro a Roraima durante a intervenção federal no Estado. Expira em 29 de maio.

872/2019 - Amplia para até 4 de dezembro de 2020 o prazo de pagamento de gratificações destinadas a servidores da Advocacia-Geral da União (AGU). Expira em 03 de junho.

Na Câmara dos Deputados