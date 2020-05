‘Como nos tornamos um Estado reformista’; siga debate na Brazil Conference

O presidente da Câmara do Deputados, Rodrigo Maia (DEM), o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido) e o economista Marcos Mendes debatem na noite desta terça-feira, dia 5, sobre “Como nos tornamos um Estado reformista”, durante painel da Brazil Conference at Harvard & MIT com moderação da colunista do Estado Eliane Cantanhêde.

O evento anual organizado pela comunidade brasileira em Boston, nos Estados Unidos, ocorre este ano por videoconferência e conta com cobertura exclusiva do Estado.

A 6ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT teve início no dia 22 de abril e vai terminar no dia 7 de maio, com painel sobre os desafios dos Estados na crise do novo coronavírus. O debate terá os governadores João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Flavio Dino (MA, a confirmar).

Confira, abaixo, a programação do evento para esta semana:

Ética em tempos de pandemia, 6/5, 19h

Michael Sandel (Filósofo e Professor de Harvard) entrevistado por Pedro Bial

Os desafios dos Estados na Crise, 7/5, 19h

João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Flavio Dino (MA) e moderado por Andreza Matais

Estudo da desigualdade econômica e impacto do Covid-19, 8/5, 17h

Michael Kremer (Prêmio Nobel de Economia em 2019)