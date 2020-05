'Como empresas podem contribuir com a sociedade' é tema de debate na Brazil Conference

Executivos brasileiros debatem na Brazil Conference at Harvard & MIT desta segunda-feira, 4, como as empresas podem contribuir com a sociedade. O evento é promovido anualmente por estudantes brasileiros em Boston, nos Estados Unidos. Neste ano, por conta do coronavírus, ocorre por videoconferência e com transmissão gratuita nas plataformas do Estado.

Participam do painel, a partir das 19h, Artur Grynbaum, presidente do grupo Boticário, Eduardo Mufarej, criador do RenovaBR, e Fabio Barbosa, sócio-conselheiro da Gávea Investimentos. A moderação é de Sonia Favaretto.

Também marcada para segunda, a entrevista com o ministro da Saúde, Nelson Teich, precisou ser adiada por conta de uma visita que o titular da pasta fará a hospitais de Manaus, no Amazonas. Uma nova data ainda será anunciada.

Os painéis da 6ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT podem ser acompanhados no portal estadao.com.br, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do Estado no YouTube.

A programação da próxima terça-feira, 5, terá como tema a pandemia do novo coronavírus e os dilemas éticos da sociedade brasileira. Com a mediação de Nathalie Gazzaneo, mestre em Harvard, o painel vai contar com a presença dos filósofos Mário Sergio Cortella e Viviane Mosé, além de Silvio Almeida, docente da FGV-SP e do Mackenzie e presidente do Instituto Luiz Gama.

Com início no dia 22 de abril e término no dia 7 de maio, a Brazil Conference promete ainda painéis com personalidades importantes da política, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e chefes dos executivos estaduais, como João Doria e Helder Barbalho. Toda a cobertura de dias anteriores pode ser acessada no site do Estadão. O último dia do evento contou a história de dez jovens brasileiros que criaram projetos de impacto social.

Confira, abaixo, a programação do evento para esta semana:

Como empresas podem contribuir com a sociedade, 4/5, 19h

Artur Grynbaum, Eduardo Mufarej, Fabio Barbosa e moderado por Sonia Favaretto

A pandemia e os dilemas éticos da sociedade brasileira, 5/5 às 15h

Painel com Mário Sergio Cortella, Silvio Almeida e Viviane Mosé, moderado por Nathalie Gazzaneo (Mestrado Harvard)

Como nos tornarmos um Estado reformista?, 5/5, 19h

Rodrigo Maia, Paulo Hartung, Marcos Mendes e moderado por Eliane Cantanhêde

Os desafios dos Estados na Crise, 7/5, 19h

João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Flavio Dino (MA, a confirmar) e moderado por Andreza Matais