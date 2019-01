Comissão de ética da presidência rejeita analisar nomeação de filho de Mourão

BRASÍLIA - Após a Comissão de Ética Pública da Presidência rejeitar a abertura de um procedimento para analisar a nomeação de seu filho no Banco do Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, declarou que o órgão seguiu a lei. "A Comissão de Ética seguiu a legislação prevista. Então não compete a mim ficar satisfeito ou não", disse Mourão, ao ser perguntado se estava satisfeito com a decisão.

Antonio Hamilton Rossell Mourão, filho do presidente em exercício, foi promovido a assessor especial da presidência do Banco do Brasil, posto com salário de cerca de R$ 36 mil. A nomeação foi questionada com o argumento de que representaria nepotismo na administração federal.