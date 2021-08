Comissão da Câmara aprova distritão para eleições de 2022

BRASÍLIA - A comissão especial da reforma política aprovou nesta segunda-feira, 9, o distritão para as eleições de 2022. O relatório da deputada Renata Abreu (Podemos-SP) passou por um placar de 22 a 11, mas, sem conseguir chegar a um acordo com a maioria dos partidos, ela acatou no texto tanto o distritão quanto a volta das coligações.

Os dois modelos serão alvo de destaques, ou seja, sugestões de mudança ao relatório final. Com isso, devem ser votados em separado na comissão e também no plenário da Câmara.

Leia Também Militares farão desfile de tanques em Brasília no mesmo dia da votação da PEC do impresso

A saída de encaixar os dois sistemas para conseguir levar o assunto ao plenário da Câmara, sem obstrução, veio na complementação de voto apresentada nesta quinta-feira. Atualmente, o Brasil tem um sistema proporcional, que reserva vagas por partidos. Pelo modelo do distritão, os deputados mais votados nos Estados são eleitos, independentemente do peso de cada legenda.

Já no sistema de coligações, extinto em 2017, os partidos podem se unir tanto nas eleições majoritárias e proporcionais. As coligações para eleições proporcionais (vereadores, deputados estaduais e deputados federais) foram extintas pelo Congresso por meio de emenda constitucional. Não será obrigatório repetir as alianças em âmbito nacional, estadual ou municipal.

A disputa de 2020 foi a primeira em que vereadores não puderam concorrer por meio de coligações. Alianças podem aumentar as chances de eleição no Legislativo, pois a quantidade de votos de cada um dos candidatos de um mesmo grupo de legendas é somada e dividida pelo quociente eleitoral (relação entre o número de votos válidos e o número de vagas).

Tanto o distritão quanto o retorno das coligações serão temporários. A ideia é que haja um período de transição até 2026, quando seria adotado o "distritão misto", em que metade das vagas serão ocupadas pelos mais eleitos e a outra metade pelo sistema proporcional.

Os partidos se dividiram em relação ao texto. "A proporcionalidade é uma conquista, e esse relatório é um desastre para a democracia brasileira", disse o deputado Henrique Fontana (PT-RS). O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou que o distritão era a negação da política e dos partidos. "Esse distritão vem para atacar os partidos que são programáticos. Ele destrói a ideia de coletivo, de unidade partidária, de fidelidade partidária. Mais ainda: isso aqui é para centralizar gastos de campanha, fortalecendo ainda mais o poder econômico", afirmou.

O deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) disse que a PEC votada nesta quinta, apresentada em 2011, originalmente previa apenas impedir a realização de eleições em data próxima a feriado nacional. "Essa PEC foi entubada, enxertada. É um casuísmo sem precedentes. Vão acabar com os partidos e a democracia, cada deputado passará a ser dono de seu mandato. Vai sair caro ser candidato, e ser eleito sairá mais caro ainda. Será tudo na base do dinheiro", disse.

Mas até mesmo a oposição se dividiu. O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou ser a favor do parecer por estimular a candidatura de mulheres e negros. O relatório define a contagem em dobro dos votos dados a mulheres e a candidatos negros e pardos para a Câmara dos Deputados, para fins de distribuição entre os partidos de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral. "São setores minoritários na política e majoritários na sociedade", afirmou.

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) disse que o distritão era o pior modelo possível e defendeu a retomada do debate em um momento menos polarizado politicamente. "O custo das campanhas deve aumentar", afirmou. "Será o fim da renovação política. Os partidos terão poucos candidatos e o modelo vai privilegiar a reeleição ou eleição de celebridades, muito conhecidos ou quem tem muito dinheiro."

Para o deputado Hildo Rocha (MDB-MA), o relatório representava a construção de um "sistema eleitoral sem pé nem cabeça". "É o maior monstro dos sistemas políticos do mundo. Nenhum lugar do mundo tem esse modelo", destacou Rocha.

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) disse ser contra vários dispositivos do relatório, mas afirmou que votaria a favor do parecer por acordo de lideranças.

Para que as mudanças sejam válidas para a próxima eleição, a proposta precisa ser aprovada na Câmara e no Senado até outubro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-(MG), já disse, no entanto, que o distritão não conta com o apoio na Casa e pregou o respeito à escolha aprovada pelos congressistas em 2017.

Fim do segundo turno

Renata Abreu manteve o modelo de voto preferencial, no qual o eleitor vota em até cinco candidatos a presidente, governador ou prefeito, em ordem decrescente de preferência, a partir de 2024. Essa proposta acaba com a possibilidade de segundo turno nas eleições para os cargos majoritários. Pelo texto, será considerado eleito presidente o candidato que obtiver a maioria absoluta das primeiras escolhas do eleitor, não computados os votos em branco e os nulos.

Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na contagem das primeiras escolhas dos votos, aquele que for indicado menos vezes será eliminado da apuração. Os votos dados a ele serão transferidos para a escolha seguinte do eleitor.

Feita a redistribuição dos votos realiza-se nova contagem, verificando se algum dos candidatos restantes alcançou a maioria absoluta dos votos, caso em que será considerado eleito. Esse procedimento será repetido até que algum candidato alcance a maioria absoluta dos votos válidos.

A relatora disse que o modelo é moderno e já foi usado em Nova York e em países como Austrália, Canadá e Irlanda. "Você poderá colocar todas as suas preferências, mas não será obrigado", afirmou. De acordo com Renata Abreu, nesse sistema a rejeição dos candidatos conta, de forma que eles precisarão fazer propostas melhores.

Além disso, o relatório também altera a data de posse do presidente, governadores e prefeitos de 1º de janeiro para o dia 5.