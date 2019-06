Moro deve ser ouvido na Câmara dia 26 para explicar conversa com Dallagnol

BRASÍLIA – O presidentes das comissões de Direitos Humanos e Minorias; Trabalho, Administração e Serviços Públicos; Fiscalização Financeira e Controle e Constituição e Justiça da Câmara fecharam um acordo para aglutinar em um só os diversos requerimentos que convocavam o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a prestar esclarecimentos sobre os diálogos entre ele e o procurador da República Deltan Dallagnol revelados pelo site The Intercept Brasil.

Segundo deputados, ficou acertado entre as comissões que Moro vai à Câmara no dia 26, a última quarta-feira antes do início do recesso parlamentar. “O ministro está assombrado com as revelações, e ainda mais com o que poder vir por aí. Ele afinal, deve estar lembrando muito de tudo que fez”, disse o deputado Marcio Jerry (PCdoB-MA), autor de dois requerimentos.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou nesta quarta-feira, 12, um convite para ouvir o ministro. O pedido inicial do deputado que apresentou a proposta, Rogério Correia (PT-MG), era de convocação (quando há uma obrigação legal de se comparecer), mas o pedido foi transformado em convite.

Todos os pedidos pedem que Moro preste esclarecimento sobre o vazamento de supostos diálogos dele quando ainda era juiz da Lava Jato. Na terça, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) do Senado informou que irá receber o ministro no próximo dia 19. Moro deve também comparecer à CCJ da Câmara no dia 26, mas essa data ainda não está fechada.