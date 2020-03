Comércio é reaberto em Mato Grosso, Rondônia e Roraima

SOROCABA – Os governadores de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), e de Roraima, Antonio Denarium (PSL), seguiram a recomendação do presidente Jair Bolsonaro e autorizaram a reabertura do comércio em seus Estados. As atividades estavam restritas por causa da pandemia do novo coronavírus. As três unidades da Federação têm casos registrados da doença.

Em Mato Grosso, o governador baixou um decreto que permite o funcionamento de estabelecimentos comerciais e do transporte coletivo, serviço que também havia sofrido restrições. Outras medidas de isolamento social foram mantidas apenas para idosos e pessoas do grupos de risco – o chamado isolamento vertical, defendido por Bolsonaro. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), no entanto, criticou a decisão do governador e disse que, na capital, o isolamento social não será abrandado.

Pelo decreto de Mato Grosso, bares, cafés, redes de supermercado e estabelecimentos alimentícios na modalidade delivery podem reabrir, e a circulação do transporte público municipal e metropolitano com passageiros sentados está permitida. A autorização se estende a táxis, aplicativos e transporte de funcionários por empresas. Restaurantes em rodovias também foram liberados para funcionamento, assim como bancos, lotéricas, igrejas e templos.

Mauro Mendes afirmou que não houve influência de Bolsonaro na decisão. “Estamos defendendo o rigor do isolamento social, não o isolamento econômico. Não podemos transformar um problema num problema ainda maior. Por isso, continuaremos mantendo Mato Grosso no isolamento social, sem tirar a liberdade do trabalhador”, disse o governador.

Já o prefeito de Cuiabá declarou que mantém o entendimento pela necessidade do isolamento social como principal estratégia de combate à disseminação do coronavírus. “O vírus não circula, quem circula são as pessoas. Neste momento, não há atividade econômica que prevaleça à vida”, disse Pinheiro.

Também por decreto, o governo de Rondônia liberou o funcionamento parcial do comércio em todo o Estado. Voltam a funcionar ainda indústrias, obras e serviços de engenharia, oficinas mecânicas, autopeças, hotéis e hospedarias. “Segmentos do setor produtivo não podem parar”, disse o governador Marcos Rocha. Em Roraima, foi autorizada a reabertura do comércio em todo o Estado em sistema de delivery ou “pegue e leve”. Denarium também suspendeu a proibição do transporte coletivo municipal.

O governo de Santa Catarina, Estado governado pelo PSL (ex-partido de Bolsonaro), publicou portarias que autorizam a retomada de obras públicas de infraestrutura e de conservação rodoviárias. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, as obras e contratos de conservação rodoviária são essenciais para garantir o enfrentamento do coronavírus.

O governador Carlos Moisés anunciou um plano de retomada da economia catarinense a partir de 1º de abril. “O plano não libera a aglomeração em parques, praças, igrejas, festas. Estamos trazendo uma esperança para os empreendedores.”

Governo do DF afrouxa regra de isolamento e libera lotéricas e lojas de conveniência

Já o governo do Distrito Federal alterou parcialmente o decreto que impôs o fechamento do comércio para autorizar o funcionamento de casas lotéricas, correspondentes bancárias e lojas de conveniência de postos de gasolina.

A determinação para reabertura desses estabelecimentos está em novo decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), publicado nesta sexta-feira, 27. Os comércios abertos devem respeitar distância mínima de dois metros entre as pessoas, além de fornecer álcool em gel aos funcionários.

Continua proibida a venda de refeições e de produtos para consumo nesses locais. No Distrito Federal, as restrições continuam para estabelecimentos como cinemas, academias e museus até pelo menos o dia 5 de abril.

Entre os governadores, Ibaneis Rocha vinha sendo um dos mais rígidos na adoção de medidas de isolamento social e pioneiro na política de quarentena para conter o avanço da covid-19. Nesta sexta, morreu a primeira pessoa no Distrito Federal por conta do novo coronavírus. Ao todo, são 242 casos confirmados.