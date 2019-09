Combate às fake news deve incluir sociedade

Os desafios da democracia no Brasil foram tema de debate realizado na última quarta-feira, em Brasília. Sob o tema Desafios da Democracia no Brasil: Inovação e Representação num Mundo Hiperconectado, o encontro foi organizado pelo Estado e pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), no Senado, em Brasília, na última quarta-feira. Entre os temas abordados. discutiu-se o avanço das fake news, a polaridade nas redes sociais e a melhora na qualidade da informação, sempre com o objetivo de aprimorar a democracia.

O debate da última semana contou com Mônica Sodré, cientista política e diretora-executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, do também cientista político Fernando Guarnieri, do deputado federal Tadeu Alencar (PSB-PE) e do gerente de políticas públicas do Twitter Brasil, Fernando Gallo. Para o representante da plataforma digital, por exemplo, o microblog tem se empenhado e efetivamente atuado para excluir contas falsas e banir o uso de robôs virtuais no site, como forma de diminuir a propagação de notícias falsas. A polêmica em torno do assunto ocupou o noticiário durante as últimas eleições.

A ministra do Superior Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia também participou. Durante entrevista ao vivo antes do evento, reforçou a importância da comunicação e do uso das ferramentas tecnológicas para aprimorar o debate político, destacando a convivência e também o diálogo. Já o deputado Tadeu Alencar chamou a atenção para a importância da convivência democrática, que deve estar acima de ideologias e partidos políticos. Esse, aliás, foi o fio condutor do debate: manter diversas formas de pensamento caminhando juntas, com respeito a opiniões, contrárias ou não, com o objetivo de fortalecer o sistema democrático.