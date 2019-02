Com Floriano Peixoto, governo tem 8 ministros militares; veja quem são

Com a chegada do general Floriano Peixoto ao cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência, após a demissão do advogado Gustavo Bebianno, subiu para oito o número de militares com status de ministro no governo Jair Bolsonaro.

Além dos ministros, o núcleo de apoio ao presidente conta com outros nomes que integraram as Forças Armadas, a começar pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Para ser porta-voz da Presidência, o escolhido foi o também general Otávio Rêgo Barros.

Outros militares ocupam postos estratégicos como o ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas, que hoje assessora o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o escolhido foi o general João Carlos Jesus Corrêa, enquanto a Fundação Nacional do Índio (Funai) está sendo liderada pelo general Franklimberg de Freitas.