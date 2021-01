Com crise em Manaus, Bolsonaro causa aglomeração em festa de aniversário, em Brasília

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro provocou aglomeração ao comparecer a uma festa de aniversário no Clube Naval, em Brasília, na tarde deste sábado, 16. Sem máscara, ele interagiu e posou para fotos com populares.

O compromisso não estava na agenda oficial de Bolsonaro que deixou o Palácio da Alvorada por volta das 15h20. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, também esteve no local.

A confraternização ocorreu em uma área aberta do clube. Apenas poucos convidados faziam uso da proteção facial, item ainda de uso obrigatório durante a pandemia da covid-19. A festa reuniu dezenas de pessoas, com atrações para crianças.

A aparição pública de Bolsonaro é a primeira após o panelaço em protesto contra a maneira como o governo lida com a crise em Manaus, que enfrenta um colapso no sistema de saúde, com o aumento do número de casos de covid e a falta de oxigênio nos hospitais. A manifestação foi registrada nesta sexta-feira, 15, em capitais de todas as regiões do País. Neste sábado, foram registrados novos panelaços.

Antes de ir ao evento, Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que o governo envia material humano e oxigênio ao Amazonas desde o início da pandemia.

Pouco antes de Bolsonaro deixar o clube, por volta das 17h10, uma mulher se aproximou da cerca do local para gritar "assassino" e "genocida". Pessoas que estavam dentro do clube responderam com "vai pra Cuba".