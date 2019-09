Com cirurgia, Bolsonaro ficará 3 dias fora do cargo e terá gabinete em hospital

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro se afastará do cargo por três dias para uma nova cirurgia a que será submetido no próximo domingo, dia 8. Após esse período, ele despachará de um gabinete provisório no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Bolsonaro passará por uma operação para corrigir uma hérnia incisional que surgiu no local onde ele foi atingido por uma facada, há um ano. De acordo com o Planalto, o procedimento não levanta preocupações sobre o estado de saúde do presidente e é mais simples do que as cirurgias anteriores.

Nos três dias de afastamento, o vice-presidente Hamilton Mourão assumirá a Presidência. Após esse período, pela previsão do Planalto, Bolsonaro poderá receber auxiliares a assinar portarias de um gabinete que será montado no hospital. Na cirurgia anterior, ele reassumiu o posto após dois dias e ficou 17 dias internado.

A expectativa é que, desta vez, o presidente fique 10 dias internado no Einstein e seja acompanhado pela mesma equipe médica que o atendeu na retirada da bolsa de colostomia, em janeiro.