Com caixa de hidroxicloroquina na mão, Flávio Bolsonaro afirma estar curado da covid-19

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou neste domingo, 6, que está recuperado do novo coronavírus. Em publicação em suas redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro aparece segurando uma caixa de hidroxicloroquina - remédio sem eficácia comprovada contra a covid-19, mas usado pelo senador no tratamento.

"Estou curado da covid-19, graças a Deus! Tratei, desde os primeiros sintomas, com hidroxicloroquina e azitromicina, com acompanhamento médico! Comigo, já são quase 3,3 milhões de brasileiros recuperados!", escreveu o senador em seu Twitter.

Estou curado da covid-19, graças a Deus! Tratei, desde os primeiros sintomas, com hidroxicloroquina e azitromicina, com acompanhamento médico! Comigo, já são quase 3,3 milhões de brasileiros recuperados! pic.twitter.com/X6yRuj9jmX — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 6, 2020

Ao posar com o medicamento, Flávio repete o gesto do pai, que anunciou a recuperação da doença, em julho, mostrando o remédio que usou durante o tratamento. O presidente testou positivo para a covid-19 no começo do mês de julho e ficou em isolamento no Palácio da Alvorada.

Flávio testou positivo para o novo coronavírus no dia 24 de agosto. Por meio de sua assessoria, na época, ele afirmou que iniciou o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina - que também não tem eficácia comprovada. O senador também aderiu ao isolamento social.

Flávio foi o quarto integrante da família presidencial a contrair a doença. Além do próprio Bolsonaro, a primeira-dama, Michelle, e o filho mais novo, Jair Renan, também foram diagnosticados com covid-19. Nenhum deles informou ter sofrido complicações da doença.