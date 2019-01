Com Battisti preso, Bolsonaro recebe Sergio Moro e Ernesto Araújo

BRASÍLIA — Os ministros da Justiça, Sergio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegaram na manhã deste domingo, 13, no Palácio da Alvorada para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, após a detenção pela Interpol, na Bolívia, do italiano foragido do País Cesare Battisti – ele tem mandado de extradição a pedido da Itália.

O governo brasileiro negocia com a Bolívia como cumprir a extradição e entregar Battisti às autoridades italianas. É possível, porém, que Battisti seja levado pela Interpol direto da Bolívia para a Itália.

“Diante da detenção de Cesare Battisti pela Interpol, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores estão tomando todas as providências necessárias, em cooperação com o governo da Bolívia e com o governo da Itália, para cumprir a extradição de Battisti e entregá-lo às autoridades italianas”, afirmou o governo Jair Bolsonaro, em nota conjunta dos ministérios.

Condenado na Itália à prisão perpétua por assassinatos nos que ele nega participação, Battisti havia ganhado o direito de permanecer no Brasil no governo Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Michel Temer, no fim do mandato, decidira revogar o refúgio e extraditar o italiano, que era militante de extrema esquerda. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão dele em dezembro do ano passado, mas a Polícia Federal não conseguiu evitar a fuga.