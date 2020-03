Com a confirmação de Uip, Covas também fará teste para o novo coronavírus

Após a confirmação de que o médico infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, foi infectado pelo novo coronavírus, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta segunda-feira, 23, que fará o teste para a Covid-19. "Até receber o resultado, ficarei isolado no meu gabinete", disse o prefeito em sua conta oficial no Instagram.

Mais cedo, o governador João Doria (PSDB) confirmou nas redes sociais que se submeteu ao teste do novo coronavírus. A equipe do tucano ainda não definiu como será o protocolo do governador no período que aguarda o resultado.

Uip foi um dos mais próximos interlocutores de Doria desde o início da pandemia. Os dois estiveram lado a lado em entrevistas coletivas em locais fechados e participaram de outros eventos juntos.

Doria fez uma postagem nas redes sociais dizendo que Uip está "isolado, passa bem e ficará em sua residência". "Há pouco me submeti ao teste e, assim que obtiver o resultado, divulgarei", disse o governador.