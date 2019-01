Cirurgia de Bolsonaro 'corre tudo bem', diz Planalto

A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para retirada da bolsa de colostomia já dura aproximadamente cinco horas e a equipe médica avisou que "está correndo tudo bem" no procedimento, de acordo com a assessoria do Planalto.

O procedimento começou por volta das 6h30. A previsão inicial da equipe médica era que o procedimento levasse de três a quatro horas.

Entre os familiares, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos Eduardo e Carlos estão no hospital Albert Einstein. Carlos acompanha a cirurgia diretamente no centro cirúrgico da unidade.

Bolsonaro se internou no domingo cedo e, segundo previsão inicial dos médicos, deve ficar no hospital por cerca de dez dias. Durante as primeiras 48 horas pós-cirurgia, ficará na UTI, com Mourão como presidente em exercício.