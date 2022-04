Ciro Nogueira: de amortecedor a gerador de problemas no governo Bolsonaro; leia análise

BRASÍLIA - A proliferação de denúncias na área de educação do governo, expondo a digital do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em redutos na administração federal que o presidente lhe concedeu, pôs à prova o autodeclarado "amortecedor" da gestão Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira deixou de lado a aparente fidalguia com que costumava desfilar nos salões palacianos e já se comporta como a bola da vez.

Nas redes sociais, Nogueira, agora, adota a postura de um "Cirinho do estilingue". Mirou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alvo preferencial do chefe Jair Bolsonaro e de seus seguidores virtuais. Mas a memória sempre vem a nos lembrar que jogar pedra no inimigo que já foi seu próprio aliado é quase uma heresia nas hostes do Centrão. Afinal, reza a lenda que um integrante dos partidos que carregam esse codinome não compra brigas. Até porque o Centrão já nos ensinou que um dia pode ser petista de coração, no outro, bolsonarista desde criancinha.

Nogueira também usa suas redes para postar foto ao lado de Bolsonaro. Nada mais flagrantemente explícito do que um político que se sente na corda bamba do que ter que mostrar que tem o presidente como seu fiel aliado. O que dirá o ex-ministro Abraham Weintraub, que de tanto defender a ala ultraconservadora da gestão Bolsonaro, acabou expelido porque o figurino que exibia não servia mais à conjuntura do governo que assumiu a ligação com o Centrão.

Com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) exposto a inúmeras denúncias reveladas pelo Estadão, Ciro Nogueira, que pôs no comando do órgão um assessor próximo, trocou a função de amortecedor para criador de problemas ao governo. Agora, que carrega no currículo o relatório da Polícia Federal a dizer que ele pode ser enquadrado em crime de corrupção, o ministro deixa o presidente da República na desconfortável situação de ter que vir a público para uma hipotética declaração: "Meu ministro pode ter sido corrompido, mas foi na gestão do PT".