Após Moro recusar debate por 'postura ofensiva', Ciro reage: 'ele é corrupto'

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, respondeu, nesta terça-feira, 21, à afirmação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que recusaria a debater com ele por causa de sua “postura ofensiva e agressiva”.

“Ele não quer debater comigo porque eu vou dizer que ele é um corrupto, disse Ciro, em live no canal do YouTube. “Se ele acha que estou sendo agressivo, ele é um corrupto mentiroso. Porque ele, querendo aparecer, puxa Bolsonaro para debater. Se eu sou agressivo, Bolsonaro é o quê?”

Durante a live, o candidato pedetista ainda acusou Moro de ser um “juiz arbitrário” e um “politiqueiro que usou a toga”.

O pré-candidato à Presidência pelo Podemos disse ao canal MyNews que “não há debate” entrar em diálogo com alguém que começa ofendendo. Apoiadores do ex-governador do Ceará usaram a fala, viralizada nas redes sociais, para chamar o ex-juiz de “arregão” e “medroso”.