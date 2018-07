Ciro Gomes diz que torce por Lula em julgamento e nega conspiração no Judiciário

São Paulo - Pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, o ex-ministro Ciro Gomes afirmou neste domingo, 21, em sua página no Facebook, que vai torcer para que a Justiça brasileira reconheça a inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julgamento em segunda instância marcado para quarta-feira, 24, no 4º Tribunal Regional Federal (TRF-4), em Porto Alegre.

Embora tenha dito que "é definitivamente constrangedor e inexplicável que nenhum quadro relevante do PSDB esteja preso apesar de fartas e robustas evidências de seu orgânico e ancestral envolvimento em corrupção", Gomes negou que haja uma conspiração política no poder Judiciário contra Lula.

O ex-ministro afirmou que não crê nessa possibilidade e acrescentou que imaginar algum tipo de complô "ofende a inteligência média do país". Disse ainda que "a consequência inevitável desta constatação teria desdobramentos tão graves que a um democrata e republicano só restaria a insurgência revolucionária".

Como argumento, ele lembrou que vários membros importantes do PMDB estão presos, como o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e os ex-ministros Geddel Vieira Lima e Henrique Alves. Ressaltou também que o próprio presidente Michel Temer foi chamado pela Justiça a responder por supostos atos de corrupção, em referência às duas denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) que foram arquivadas em 2017 pela Câmara dos Deputados.

"O que quero dizer nesta hora crítica é que, apesar de seus graves problemas, a Justiça brasileira ainda deve merecer o respeito institucional da nação. O oposto é a baderna, a anarquia e, evidentemente, a violência", escreveu Gomes, acrescentando em seguida que espera que o tribunal compreenda "a transcendência de sua decisão".

O ex-ministro, que também foi ex-governador do Ceará e foi candidato a presidente em 1998 e 2002, tem se posicionado como um nome de centro-esquerda. Portanto, a participação ou não de Lula na disputa terá influência direta na sua campanha. Apesar de afirmar que acredita na inocência do petista, o ex-ministro tem feito algumas críticas ao ex-presidente, como ao fato de ele ter voltado a se aproximar de políticos que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Gomes foi ministro da Integração Nacional no governo Lula e da Fazenda no governo Itamar Franco.

O petista será julgado em segunda instância na quarta-feira pelo caso do tríplex de Guarujá. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na primeira instância, foi condenado a nove anos e meio de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro. Se for condenado novamente, poderá perder o direito de disputar a eleição presidencial deste ano.