Ciro e Marina se reúnem em Brasília para discutir oposição a Bolsonaro

Candidatos derrotados no primeiro turno da eleição presidencial, Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) se reuniram em Brasília nesta quarta-feira, 7, para discutir estratégias de oposição ao governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Uma foto do encontro foi publicada pela líder da Rede Sustentabilidade em suas redes sociais. "Trocamos ideias sobre o desafio de uma oposição democrática, que seja comprometida com o desenvolvimento sustentável, a defesa das instituições e do interesse nacional", escreveu Marina.

Ciro também usou as redes para falar sobre o encontro. "Procurei Marina Silva hoje para uma conversa. O encontro aconteceu na sede da Rede, em Brasília. Falamos sobre o futuro do Brasil, principalmente em relação à defesa da institucionalidade democrática, dos interesses nacionais e da pauta das populações mais vulneráveis."

Mais cedo, o pedetista publicou um vídeo agradecendo mensagens recebidas em seu aniversário, que foi ontem, e disse ter intenção de "seguir lutando pelo Brasil, pelo nosso povo". / COLABOROU MATHEUS LARA.