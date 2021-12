Ciro responde declaração de amor de Daciolo: 'afeto sincero de irmão'

O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) disse nesta quinta-feira, 30, sentir “afeto sincero de irmão” pelo ex-deputado Cabo Daciolo, um de seus adversários na disputa pelo Planalto em 2018. Foi uma resposta a uma publicação de Daciolo do dia anterior, na qual o político evangélico disse “amar” o ex-governador do Ceará.

“O sentimento que nos une tem, além de afeto sincero de irmãos, bastante amor por Deus e por nosso querido Brasil”, escreveu Ciro.

Na quarta-feira, Daciolo publicou uma foto com o pedetista nas redes sociais e escreveu: “Eu amo Ciro Gomes”, acompanhado de uma passagem bíblica. O ex-deputado também marcou os perfis do PDT e do movimento “Cristãos Trabalhistas”, grupo evangélico ligado às bases do partido.

EU AMO O CIRO GOMES!!! YAUH É AMOR Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que YAUH o ressuscitou dentre os mortos, será SALVO. Romanos 10:9@cirogomes @cristaostrabpdt @PDT_Nacional @CarlosLupiPDT pic.twitter.com/gcKzKOdWnp — Cabo Daciolo (@CaboDaciolo) December 29, 2021

Na semana retrasada, Daciolo anunciou a retirada de sua pré-candidatura à Presidência da República e declarou voto em Ciro. Segundo ele, sua decisão foi tomada por orientação divina. “Irmãozão, no dia da eleição, em 2022, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que esse voto foi do Cabo Daciolo”, disse o político.

A aproximação entre ambos foi marcada por um encontro no dia 15 de dezembro, data em que foi tirada a foto publicada por Daciolo na última quarta-feira. Na ocasião, o ex-deputado afirmou que teve um momento de "evangelização" com o pedetista.

Daciolo se tornou conhecido do eleitorado nacional em 2018 por declarações polêmicas e estilo irônico. Naquele ano, durante um debate entre os candidatos à Presidência, ele disse acreditar em uma conspiração segundo a qual uma organização comunista chamada Ursal teria interesse em dominar a América Latina. A declaração, que virou piada na internet, foi feita durante um questionamento a Ciro Gomes.

Na ocasião, Ciro utilizou o tempo reservado à sua réplica para brincar com a fala do então adversário. “A democracia é uma delícia, uma beleza, eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos”, disse.