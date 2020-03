Cidades 2020: Coronavírus deve levar saúde ao topo das discussões nessas eleições

No quarto episódio da série de entrevistas "Cidades 2020", realizada pelo Broadcast Político e o portal Estadão para tratar dos desafios dos municípios, neste ano de eleições em todo o País, o professor, cientista político e coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), fala de um assunto que deverá dominar as discussões e programas dos candidatos e liderar a lista de prioridades da população, a saúde, principalmente em razão do alastramento da epidemia do coronavírus.

Na entrevista, Couto diz que sem a intensa participação de atores políticos tradicionais, como o presidente da República, Jair Bolsonaro, que não conseguiu fundar seu partido a tempo de participar deste pleito, a dinâmica dessas eleições deverão estar focadas nos problemas vividos pela população. "Com a crise do coronavírus, as pessoas devem perceber o quanto estão vulneráveis do ponto de vista da saúde."