Cidades 2020: Coronavírus alterou definitivamente a tônica das eleições, diz Carvalho Teixeira

Mesmo na quarentena, o portal Estadão e Broadcast Político continuam com a série Cidades 2020, que discute o rumo e o futuro das eleições municipais, previstas para outubro deste ano, mas rodeada de incertezas em razão dos impactos do avanço do coronavírus sobre o País.

No quinto episódio da série de entrevistas, o cientista político e professor da FGV de São Paulo, Marco Antonio Carvalho Teixeira, fala que é "oportunismo" falar em adiar este pleito para 2022 e diz que a capacidade de enfrentar a pandemia será a linha divisora daqui pra frente na política, não apenas nas eleições municipais, mas também na presidencial e na de governadores, em 2022. A entrevista foi concedida remotamente à colunista do Broadcast Político Elizabeth Lopes e ao repórter do Estado Paulo Beraldo, com o apoio de Cláudio da Luz, da TV Estadão.

Na avaliação de Carvalho Teixeira, a vida do cidadão e os consequentes problemas ocorrem basicamente no âmbito das cidades, local onde todos residem. E com a atual pandemia, o sistema de saúde e o enfrentamento da crise estará no centro da discussões. Apesar do coronavírus afetar o calendário eleitoral, o professor acredita que as eleições não devem ser suspensas, mas podem ser adiadas.

"Se o período de quarentena se estender, a melhor saída é o adiamento atemporal, pois uma mudança para 2022, junto com as eleições gerais, me soa oportunista e vai empobrecer ainda mais o debate eleitoral, pois o foco obviamente estará no pleito presidencial." Na entrevista, o cientista político também fala dos atores políticos em meio à crise, como o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio, Wilson Witzel (PSC) e o prefeito Bruno Covas (PSDB). E garante: "Com o coronavírus, nada será como antes, nem o sistema político e tampouco a nossa própria vida."

Cidades 2020: A pouco mais de seis meses da previsão de realização das eleições municipais de outubro em todo o País, a série de entrevistas Cidades 2020 ouve especialistas nas áreas que mais demandam a atenção do eleitorado e da população como um todo, discutindo gargalos e soluções nas áreas da Educação, Saúde, Transporte, Saneamento Básico, Segurança Pública, Emprego, Mobilidade, Meio Ambiente, Finanças públicas, dentre outras.