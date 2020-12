Cidadania afasta deputado Fernando Cury após denúncia de assédio na Alesp

O Cidadania anunciou nesta sexta-feira, 18, o afastamento do deputado Fernando Cury, acusado de assédio sexual contra a deputada Isa Penna (PSOL) durante uma sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Segundo documento assinado pelo presidente nacional do partido, Roberto Freire, Cury ficará afastado até a conclusão do procedimento disciplinar no âmbito partidário.

"O Deputado Estadual Fernando Cury fica liminarmente afastado de todas as funções diretivas partidárias, em todas as instâncias, bem como de todas as funções exercidas em nome do Cidadania, inclusive junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo", diz o documento, que classificou como "grave" o episódio envolvendo o parlamentar.

O vídeo do momento do assédio foi transmitido ao vivo pelo canal da Alesp no YouTube. Nele, a parlamentar aparece conversando com o presidente da Casa, Cauê Macris (PSDB), quando Cury se aproxima da Mesa Diretora e se posiciona atrás da deputada, colocando a mão na lateral de seus seios. Em seguida, Isa empurra o deputado para afastá-lo de seu corpo.

Nesta sexta, a deputada anunciou o lançamento de um manifesto com abaixo-assinado em que pede a cassação de Cury. Segundo nota oficial, a iniciativa foi necessária pois a Comissão de Ética da Assembleia, composta por uma mulher e cinco homens, pautaria o caso somente para março próximo. “O silêncio do governador, João Doria, e do presidente da Alesp, Cauê Macris, apontam que o plano é empurrar o caso para debaixo do tapete”, disse Isa nas redes sociais.

O boletim de ocorrência eletrônico e a representação no Conselho de Ética da Alesp foram efetuados ainda na quinta-feira, 17, mas o boletim presencial, que seria feito nesta sexta, acabou sendo adiado por orientação da equipe jurídica da parlamentar.

Perfil

Natural de Botucatu, Fernando Cury está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado. Foi reeleito em 2018 com aproximadamente 100 mil votos. Apesar de membro da bancada ruralista, é membro efetivo da Comissão de Saúde na Casa e tem como destaque a autoria da Lei 16.790/2017, que institui a Semana Estadual de Prevenção, Controle e Combate ao Diabetes, entre os dias 8 e 14 de novembro, e da Lei 16.790/2018, que cria o Sistema Paulista de Cadastro e Doação de Medula Óssea.

Aos 41 anos de idade, Cury é oriundo de uma família tradicional na política. Seu pai, Antônio Jamil Cury, foi o prefeito de Botucatu por 10 anos, comandando a cidade de 1983 a 1988, e 1993 a 1996. Seu irmão, João Cury, esteve à frente do município por dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016, e é o atual presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).