Chefe da Secom nega irregularidades e diz que continua no cargo

BRASÍLIA – O Secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, utilizou o canal oficial de TV do governo para se defender de uma reportagem sobre sua atividade empresarial. A emissora, que é controlada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), está subordinada à sua secretaria.

O pronunciamento, de 18 minutos, foi veiculado no canal TV Brasil 2, em que antigamente era transmitida a NBR, responsável por divulgar eventos e discursos do presidente e de ministros. Na gestão de Jair Bolsonaro, a NBR foi incorporada pela TV Brasil, antes focada em comunicação pública.

Na transmissão, Wajngarten contou a história de sua empresa e encerrou a fala sem responder a perguntas. “Se determinados grupos de comunicação ou institutos de pesquisa tinham em mim a tentativa de construção de uma ponte de diálogo, essa ponte foi explodida agora”, disse.

O jornal Folha de S.Paulo informou nesta quarta-feira, 15, que a empresa FW Comunicação e Marketing, da qual Wajngarten é sócio majoritário, tem contratos com ao menos cinco empresas que recebem recursos direcionados pela Secom, entre elas Band e Record. Em nota, o secretário informou que são todos “anteriores ao seu ingresso na Secom”, o da Band tem 16 anos e “não sofreram qualquer reajuste ou ampliação”.

A reportagem não informa se o secretário conseguiu algum contrato ou reajuste depois de assumir o cargo, tampouco se usou sua posição no governo para beneficiar a empresa privada.

No pronunciamento, Wajngarten afirmou que todas as contas dele são “100% abertas”, admitiu que não sabia como funcionava o processo de nomeação para o cargo, mas que foi orientado pelos órgãos competentes. Entre eles, citou a Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, a Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria-Geral da União (CGU) e o Conselho de Ética da Presidência.

No pronunciamento, o secretário afirmou que saiu do quadro de gestão da empresa quando assumiu o cargo no governo. “À época da minha nomeação foi orientado, foi ordenado, que eu saísse do quadro de gestão da FW, atitude imediatamente cumprida e vistoria pela SAJ (Subchefia de Assuntos Jurídicos) e pela Comissão de Ética.”

Ele, no entanto, não esclareceu se informou à Comissão de Ética sobre os negócios da empresa.

‘Vou continuar enquanto me quiserem aqui’, diz Wajngarten

O secretário afirmou ainda que seguirá no cargo. “Eu vou continuar com o apoio do ministro (Luiz Eduardo) Ramos (Secretaria de Governo) e do presidente (Jair Bolsonaro), enquanto eles me quiserem aqui, enfrentando monopolistas e grupos poderosos sem temer nada, sem recuar nada”, disse.

Wajngarten e sua mãe, Clara, são sócios da FW há 17 anos. Documentos da Junta Comercial de São Paulo informam que ele deixou a função de administrador no dia 15 de abril, três dias depois de a sua nomeação ser publicada no Diário Oficial da União.

Quem assumiu como administrador foi Fabio Liberman, irmão do secretário adjunto de Comunicação, Samy Liberman.

A legislação não impede que Wajngarten tenha participação acionária na empresa, apenas veda que seja dirigente, o que não é mais.

O Código de Conduta da Alta Administração Federal, porém, exige que, “além da declaração de bens e rendas a autoridade pública, no prazo de dez dias contados de sua posse, enviará à Comissão de Ética Pública (...) informações sobre sua situação patrimonial que, real ou potencialmente, possa suscitar conflito com o interesse público, indicando o modo pelo qual irá evitá-lo”. Nesses casos, se for instaurado processo, a punição costuma ser uma advertência.

"Sob controle, pelo menos por enquanto"

As denúncias contra o secretário especial de Comunicação Social (Secom), Fábio Wajngarten, consumiram boa parte da agenda do presidente Jair Bolsonaro e de vários ministros do Planalto. Bolsonaro chegou a convocar uma reunião para discutir o caso mas, ao final do dia, depois do seu pronunciamento no canal oficial do governo, a TV Brasil 2, a situação estava sendo considerada “sob controle, pelo menos por enquanto”, segundo interlocutores do presidente.

O caso está sob análise da Comissão de Ética da Presidência da República, que poderá aplicar sanções ao secretário, se considerar que ele infringiu a legislação. Por isso, ainda sendo analisando juridicamente e novas avaliações podem ser feitas pela Presidência.

A presença do seu superior hierárquico, o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, ao seu lado, no pronunciamento na TV do governo federal, foi uma espécie de “apoio explícito” a Fábio Wajngarten.

Mas a situação da comunicação do governo enfrenta problemas desde o início da gestão Bolsonaro, continua crítica, alvo de disputas no Palácio e objeto de ataques inclusive do filho 02 do presidente, Carlos Bolsonaro, conforme mostrou o Estado. Em em 19 de dezembro, Carlos disse que a comunicação do governo “sempre foi uma bela de uma porcaria”. Nesta quarta-feira, até às 20h50, Carlos Bolsonaro não havia feito nenhuma publicação nas redes sociais sobre este novo problema na comunicação do governo. Esta nova crise chega em um momento que o governo já trabalhava em uma nova reestruturação do setor, que levou, inclusive, à suspensão dos briefings do porta-voz do Planalto, general Rego Barros.

Depois do pronunciamento de Fábio Wajngarten, de acordo com um dos interlocutores do presidente, a primeira avaliação, foi de que o secretário de comunicação abordou o tema com transparência e coragem moral. Foi pedido a ele que tenha em mãos para se defender todos os documentos relativos à empresa. Neste momento, portanto, pela forma como se apresentou, Fábio continua com respaldo do presidente e do ministro Ramos, pelo menos desta vez. Outro interlocutor lembrou que Bolsonaro não iria entregar a cabeça de seu auxiliar por denúncia na imprensa. No entanto, todos sabem que muitos outros desmembramentos do caso poderão surgir e daí a atenção no Planalto, e a precupação com o que ainda está por vir.