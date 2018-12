Chanceler venezuelano rebate Bolsonaro e diz que Maduro foi convidado para posse

O governo venezuelano rebateu a afirmação de que Nicolás Maduro não seria convidado para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro em Brasília, no próximo dia 1º de janeiro. O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, usou sua conta no Twitter para dizer que Maduro foi, sim, convidado oficialmente para o evento.

"Aqui se podem ler as duas notas diplomáticas oficiais enviadas por autoridades brasileiras convidando o governo venezuelano e o presidente Nicolás Maduro a assistir a tomada de posse de Jair Bolsonaro", escreveu o chanceler venezuelano.

1/2 Aquí pueden leer las 2 notas diplomáticas oficiales enviadas por las autoridades brasileñas invitando al gobierno venezolano y al Presidente @NicolasMaduro a asistir a la toma de posesión de @jairbolsonaro: pic.twitter.com/X5WBxFmvsy — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 de dezembro de 2018

Mais cedo, o futuro chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, havia publicado uma mensagem em sua própria página na rede social para dizer que Maduro não havia sido convidado "por respeito ao povo venezuelano". A questão foi reafirmada pelo próprio presidente eleito, que, questionado pela imprensa, disse que nem Maduro nem o atual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, seriam convidados.

Arreaza ainda compartilhou um documento que teria sido enviado pela Venezuela – com data de 12 de dezembro – em que já descartava a presença de Maduro na posse. A carta faz duras críticas a Bolsonaro. "O governo socialista, revolucionário e livre da Venezuela não assistirá jamais à posse de um presidente que é a expressão da intolerância, do fascismo e da entrega a interesses contrários à integração latinoamericana e caribenha", diz o documento.

2/2 El Presidente @NicolasMaduro jamás consideró asistir a la posesión de un gobierno como el de @jairbolsonaro. Esta es la firme respuesta oficial que le enviamos a @ernestofaraujo a través de @ItamaratyGovBr el pasado 12 de diciembre: pic.twitter.com/6iB1dcC39h — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 de dezembro de 2018

A troca de farpas deste domingo ocorre dias após Maduro, sob forte pressão internacional, denunciar um suposto plano dos Estados Unidos para derrubá-lo do cargo. A conspiração envolveria os governos de Brasil e Colômbia, ainda de acordo com o líder venezuelano. Maduro não apresentou provas da acusação. Tradicionalmente, todos os chefes de Estado da América do Sul são convidados para a posse de presidentes brasileiros, independentemente de alinhamento ideológico entre governos. / AFP