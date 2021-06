Cerco se fecha contra Bolsonaro: CPI tem provas cabais e reúne juristas para levantar crimes

O novo episódio de Por dentro da CPI com Eliane Cantanhêde já está no ar. A jornalista analisa os trabalhos da CPI da Covid, na última semana, e mostra que os senadores já têm provas cabais do descaso do governo Jair Bolsonaro na compra de vacinas para enfrentar a pandemia no Brasil. Entre os documentos reunidos pelo colegiado, Eliane destaca e-mails das farmacêuticas Pfizer e Sinovac alertando as embaixadas brasileiras nos EUA e na China sobre obstáculos criados pela ação ou omissão do governo para o fornecimento das vacinas da Pfizer e insumos para a fabricação da Coronavac. A jornalista também revela a estratégia do presidente, que ataca o uso de máscaras acuado pelas provas. A CPI já reúne juristas para tipificar todos os crimes cometidos até agora por Bolsonaro e seu governo no enfrentamento da covid. Não perca!

