'Cela para Lula está preparada há 15 dias', diz o chefe de Custódia da Polícia Federal em Curitiba

SÃO PAULO - O chefe de Custódia da Polícia Federal em Curitiba, Jorge Chastallo Filho, afirmou a jornalistas que a cela preparada para o ex-presidente Lula está pronta para receber o petista há 15 dias.

"O ambiente é agradável, humanizado e tranquilo", disse o agente. Ele comentou que o local servia para alojamento de policiais e foi adaptado para o ex-presidente. Há banheiro próprio, janela para um corredor e no lugar de uma beliche foi colocada uma cama.

Ainda segundo ele, há câmeras no corredor e a cela não é monitorada por câmeras em seu interior.

Neste momento, há grande aglomeração de jornalistas em frente à sede da Superintendência da PF em Curitiba, onde Lula deve ficar preso, no bairro Santa Cândida, região norte da capital paranaense. Há pelo menos cinco manifestantes vestidos de verde e amarelo do lado de fora.

Há pouco, alguns agentes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da PF chegaram ao local. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o grupo é destacado para operações especiais e situações de risco.

