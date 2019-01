'Caso de Flávio pode preocupar Bolsonaro como pai, mas não o governo', diz Mourão

BRASÍLIA - Ao deixar o Palácio do Jaburu no primeiro dia como presidente em exercício, nesta segunda-feira, 21, Hamilton Mourão voltou a falar que o caso envolvendo as movimentações financeiras do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, não afetam o governo.

"O governo não. Pode preocupar o presidente como pai em relação ao filho, todos nós nos preocupamos com nossos filhos, que talvez é isso aí, pesar de ele não ter me dito nada a respeito", disse, ao ser questionado se o silêncio do presidente sobre o caso de Flávio Bolsonaro preocuparia.

Além disso, Mourão negou que a polêmica influencie o governo na negociação da reforma da Previdência no Congresso.

Mais cedo, o vice-presidente chegou a afirmar que decreto que autoriza a posse de armas de fogo, uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, não é visto por ele como uma medida de combate à violência, mas sim "cumprimento de promessa de campanha e que vai ao encontro aos anseios, em grande parte, de parte de eleitorado dele".

Bolsonaro está em viagem a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, devendo retornar no fim da semana para ser operado em São Paulo na próxima segunda-feira, 28, para a retirada da bolsa de colostomia.