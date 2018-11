Casa Civil nomeia mais três integrantes e designa outros sete servidores para transição

BRASÍLIA - Edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta terça-feira, 13, traz a nomeação de mais três integrantes para a equipe de transição do novo governo. De acordo com a portaria da Casa Civil, estão sendo nomeados Jamil Megid Junior; Márcia Luiza de Amorim Oliveira; e Célio Faria Júnior.

Além dessas nomeações, a Casa Civil ainda designou outros sete servidores públicos federais para colaborar, eventualmente, até 31 de dezembro deste ano, com a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Foram designados para a transição: o diretor de documentação histórica do gabinete pessoal do presidente da República, Antônio Thomaz Lessa Garcia Júnior; o assessor da secretaria-executiva da Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Henrique dos Santos Machado; o diretor de gestão da Empresa de Planejamento e Logística, Maurício Pereira Malta; o gerente de projeto da Secretaria Geral da Presidência da República, Paulo Gilberto Oliveira da Silva; o assessor do gabinete do ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência, Paulo Uchoa Ribeiro Filho; o diretor de Departamento de Gestão Interna da Secretaria-Executiva da Secretaria Geral da Presidência, Rafael Moya Fernandes Lopes; e o subchefe adjunto de gestão pública da subchefia de articulação e monitoramento da Casa Civil, Marcelo Sampaio Cunha Filho.