Carro do comboio presidencial se envolve em acidente em frente ao Planalto

Brasília - Um carro do comboio presidencial se envolveu em um acidente na entrada do Palácio do Planalto, na manhã desta quarta-feira, 1º, quando o presidente Jair Bolsonaro chegava para iniciar a agenda de compromissos na sede do Executivo. O veículo em que Bolsonaro estava não sofreu qualquer dano, mas o presidente saltou para ver o que tinha acontecido. Em seguida, ele entrou a pé no edifício.

De acordo com relatos, o carro que compõe o comboio é responsável por fazer uma "varredura" do caminho que será percorrido pelo presidente, ou seja, segue em posição mais avançada para verificar as condições das vias. Hoje, ao virar para a entrada do Planalto, este veículo bateu contra o meio-fio e o impacto acionou o airbag. O agente de segurança que estava no banco de motorista do veículo envolvido no acidente foi levado ao Hospital das Forças Armadas (HFA).

Além de Bolsonaro, também estavam presentes no local do acidente o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os dois tiveram uma reunião com o presidente no Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência.