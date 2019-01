Carla Zambelli tenta minimizar mal-estar causado por viagem à China

A deputada federal eleita Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que houve um "erro de comunicação grande" na viagem da bancada do partido à China, mas minimizou o eventual mal-estar que a decisão possa ter causado no governo. Na quarta e na quinta, as críticas do filósofo Olavo de Carvalho sobre a viagem repercutiram nas redes sociais. O convite foi feito pelo Partido Comunista da China.

Questionada pela Rádio Eldorado sobre o desconforto que a viagem do grupo possa ter causado, Zambelli negou. "A gente não ouviu da boca do Bolsonaro nenhum desagravo. Em nenhum momento ele nos chamou a atenção. Se gerasse esse mal-estar que foi dito em algumas redes, acho que ele teria chegado até nós para conversar".

Segundo ela, o que houve foi uma "notícia torta" de que um sistema de reconhecimento facial seria levado para o Brasil. Zambelli explicou que se tratava do oferecimento de um projeto piloto para ser usado no Rio de Janeiro e "disseram que era para ser usado em todos os aeroportos".

"Não tem nada a ver com o que viemos fazer. Não viemos assinar nada. Jamais fecharíamos um acordo. Não temos poder, prerrogativa para isso e jamais faríamos o fechamento de negócio sem conhecer outros negócios em outros países".

Questionada sobre se não haveria incoerência em visitar um país comunista, a deputada eleita respondeu que não há nenhuma incrongruência na decisão e enumerou dados sobre a parceria econômica entre Brasil e China. "Ele (Bolsonaro) tem dito que a questão comercial não pode passar por ideologia", reforçou, usando uma frase comum do presidente.

Carla Zambelli comentou ainda que o PSL foi avisado da viagem e que o Itamaraty não foi informado porque os parlamentares não estão em viagem oficial. "É uma visita de cortesia para estabelecer boas relações, uma vez que quase todas foram estabelecidas pelo governo do PT. Não há nenhuma novidade no que estamos fazendo aqui".

Relembre

A deputada eleita é citada algumas vezes no vídeo de Carvalho. "Isso é um bando de caipira. Inclusive, você, Carla Zambelli. Nunca vou te perdoar isso aí. Eu já te ajudei muito. Se você não sair desse negócio eu não falo mais com você", diz no vídeo, com o dedo em riste.